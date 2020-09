Le insinuazioni sulla vita privata di Massimiliano Morra, fatte da Guendalina Canessa da Barbara D'Urso.

Massimiliano Morra è gay? La domanda sorge spontanea dopo le insinuazioni fatte da Guendalina Canessa durante una puntata di Pomeriggio 5. L’ex gieffina ha dichiarato che secondo lei il protagonista del GF Vip, che ha parlato anche dell’AresGate insieme alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco, sarebbe omosessuale.

La donna ha parlato in modo molto spontaneo e istintivo, ma si è subito pentita per paura di ricevere una denuncia dopo il suo discorso.

Le insinuazioni di Guendalina

“Lo devo dire? Lo dico? Non è un’accusa, è un mio pensiero, una mia sensazione. Mentre c’era il video di Massimiliano, secondo me lui è gay. Ecco, l’ho detto. Secondo me, poi magari mi sbaglio. Mi ha sempre fatto questa sensazione, che poi mica ci sarebbe nulla di male, Sarebbe una cosa normalissima, allora secondo me lo è” ha dichiarato Guendalina Canessa, che ha sottolineato che si tratta solo di una sua sensazione.

L’attore non la convince con i suoi comportamenti e pensa che dovrebbe annunciare di essere omosessuale. “Non è che adesso mi prendo una querela? Fidanzata di Massimino è un mio pensiero. Però c’è qualcosa che mi puzza e devo dirlo” ha poi aggiunto la Canessa.

Barbara D’Urso ha cercato di rassicurare la sua ospite, ma ha sottolineato che secondo lei Morra non è un uomo che finge. “Tranquilla, ma uno non è che ti può querelare perché dici che è gay.

Dove sta la diffamazione su un’affermazione del genere? Ovviamente non ci sarebbe nulla di strano, è normalissima questa cosa. Detto questo lui è fidanzato. Lo capite? Morra è etero, gli credo e non penso che abbia mentito. Ha una ragazza con cui sta da anni. A me Dalila poi piace, è bionda, bella e pure napoletana” ha spiegato la conduttrice. Al momento gira la voce che Massimiliano Morra, ex di Adua Del Vesco, e la sua fidanzata Dalila stiano fingendo e che non stiano realmente insieme.

La verità sicuramente verrà a galla.