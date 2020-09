Miriana Trevisan in lutto, è morto il padre: “Ti amo tanto”

Lo straziante lutto di Miriana Trevisan: la showgirl ha scritto un commovente post via social.

Miriana Trevisan ha condiviso via social un messaggio per il tragico lutto da lei subito in queste ore: il padre della showgirl è improvvisamente scomparso. In tanti hanno espresso il loro cordoglio e il loro affetto alla Trevisan via social.

Miriana Trevisan: morto il padre

Con uno struggente messaggio via social Miriana Trevisan ha annunciato la scomparsa di suo padre. “Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”, ha scritto la showgirl nel suo commovente post. In tanti, tra amici, fan e colleghi, hanno espresso il loro cordoglio e il loro affetto alla showgirl, che da sempre era molto legata al genitore.

Da sempre Miriana Trevisan è molto riservata per quanto riguarda la propria vita privata, ma in questo caso il forte dispiacere per questa tragica e inaspettata perdita l’ha spinta a condividere il suo dolore anche con il resto del mondo. Nessun commento per il momento da parte dell’ex compagno della showgirl, Pacifico Settembre, attualmente impegnato nelle riprese di Tale e Quale Show. I due sono rimasti in buoni rapporti e si sentono spesso anche per via del figlio che hanno avuto insieme, il piccolo Nicola.

Non di rado il bambino trascorre il proprio tempo insieme al padre, a cui è molto legato. Oggi Miriana Trevisan sarebbe single, nonostante in passato abbia avuto una lunga storia d’amore con lo scrittore Guido Cavalli.