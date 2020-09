Chitarrista affermato e marito di Stefania Orlando: ecco chi è Simone Gianlorenzo. Rimasto sempre lontano dai gossip conosciamo meglio il musicista.

Una vita dedicata alla musica e, dal 2008, anche alla sua moglie, la conduttrice Stefania Orlando: ecco chi è Simone Gianlorenzi. Il chitarrista ha sempre voluto tenere la sua vita privata lontana dai riflettori concentrandosi e facendosi conoscere principalmente per la sua professione.

Chi è Simone Gianlorenzi?

Classe 1977, chitarrista affermato e moglie, da luglio 2019, della conduttrice Stefania Orlando. Si presenta così Simone: con queste poche e semplici informazioni facendo trasparire l’idea di un uomo molto riservato che ha dedicato la sua vita alla musica più che al mondo del gossip. Infatti, nella sua ventennale carriera artistica non si è mai basato su un solo genere ma, spesso, ha variato passando dal rock al jazz, al pop e al blues.

Nel suo curriculum vanta accompagnamenti in tournée di artisti internazionali, tra cui Anastacia, e nazionali importanti e, contemporaneamente, lezioni di musica in scuole note nel nostro paese. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2008 è legato alla conduttrice Stefania Orlando. I due, con ben 9 anni di differenza, si sono conosciuti per caso a casa di alcuni amici in comune. È stata la bionda conduttrice a fare il primo passo conquistata dalla spontaneità e dalla bellezza del giovane artista.

Proprio da quel momento, per i due, è stato un vero e proprio colpo di fulmine e non si sono mai lasciati. Dopo 11 anni da quel famoso incontro la Orlando e Gianlorenzi hanno deciso di fare il grande passo. Com’è successo all’epoca, è stata Stefania a fare il primo passo e, quindi, fare la proposta di matrimonio. Il tutto, come racconta lei stessa, è “avvenuto in modo naturale e semplice”: durante una telefonata.

Da luglio del 2019 i due sono legati sentimentalmente e sembra che tutto stia continuando a gonfie vele. Ora, la Orlando è nella casa del Grande Fratello Vip e non manca di certo l’appoggio del suo marito Simone.