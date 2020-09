Il piccolo Giulio dello Zecchino d’Oro: ecco come è diventato.

Lo Zecchino d’Oro, nel corso degli anni, ha lanciato numerosi talenti nel mondo della musica. In molti, proprio grazie a questa opportunità, hanno iniziato una carriera in tv o anche nel mondo dei social. Tr questi, uno dei più famosi è il piccolo Giglio.

Anni fa, insieme a Cino Tortella, ha dato vita ad alcuni divertenti siparietti che, ancora oggi, i fan storici della transizione ricordano. “Giulio, cosa c’è di bello a Vicenza?“. “I sassi, le luci, Babbo Natale, i coriandoli…“. “È molto lontana l’Islanda, è vicino a Padova“. “Bologna è lontano da Vicenza, non si può arrivare in macchina, c’è troppo traffico in autostrada e dobbiamo sorpassare tutte le macchine”. Queste sono solo alcune delle battute più divertenti.

Dopo la partecipazione allo Zecchino d’Oro, Giulio ha cambiato vita. Ha studiato e si è laureato in lingue e adesso vive a Shangai. Lo scorso giugno, però, il suo personaggio è tornato alla ribalta.

La ribalta del “piccolo” Giulio

Mentre si trovava ad una serata, gli Sono stati fatti vedere alcuni video di quando era protagonista del programma di Rai 1 Il video è stato caricato su una pagina Facebook, forse gestita dallo stesso Giulio.

“Non sono una persona particolarmente “social” e quindi non sono intervenuto sui vari post. Più che altro sono rimasto a guardare con incredulità la velocità di diffusione. La cosa più sorprendente però è stata essere stato contattato da persone sconosciute e da molte persone con cui non avevo contatti da diverso tempo. Da dove sbuca il video? Rimane ancora un mistero, la prima condivisione su Fb pare sia di una persona a me totalmente sconosciuta”.

Così ha dichiarato Giulio.