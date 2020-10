Barbara D'Urso ha scritto un'emozionante dedica a suo figlio e ha condiviso uno scatto inedito del suo passato.

Via social Barbara D’Urso ha scritto una tenera dedica a suo figlio e ha condiviso con i fan uno scatto inedito del suo passato. La conduttrice è mamma di Emanuele e Giammauro Berardi, entrambi nati dalla relazione tra la conduttrice e Mauro Berardi.

Barbara D’Urso: la dedica al figlio

Attraverso i social Barbara D’Urso ha scritto una tenera dedica a suo figlio Emanuele Berardi, in occasione del suo compleanno, il 29 settembre. “Ti amo, sei la mia vita”, ha scritto la conduttrice postando una tenera immagine in cui la si vede giovanissima con suo figlio tra le braccia. Giammauro ed Emanuele sono i due unici figli che la conduttrice ha avuto (rispettivamente nel 1986 e nel 1988) da Mauro Berardi, produttore cinematografico e suo ex compagno.

I due hanno mantenuto ottimi rapporti e la conduttrice è sempre stata estremamente legata ai suoi due figli.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Barbara d’Urso (@barbaracarmelitadurso) in data: 29 Set 2020 alle ore 3:50 PDT



Durante il lock down per l’emergenza Coronavirus era stata la stessa conduttrice a confessare quanto sentisse la mancanza dei due ragazzi, che non avrebbe visto per diversi mesi.

A quanto pare Emanuele lavorerebbe come fotografo mentre Giammauro avrebbe seguito la sua passione, diventando medico. I due hanno sempre vissuto la propria vita privata lontani dai riflettori, e anche la conduttrice ha sempre preferito rispettare la loro privacy senza condividere troppo della sua relazione con i figli con il grande pubblico o con i fan via social.