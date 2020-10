Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese non si nascondono più: la romantica dedica della showgirl al fidanzato.

Belen Rodriguez ha fatto una romantica dedica via social alla sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese. L’hair stylist milanese ha dato inizio a una liaison con la showgirl durante l’estate: i due sono stati paparazzati insieme per la prima volta a Ibiza.

Belen: la dedica a Antonino

La storia d’amore tra Belen e Antonino Spinalbese continua e a quanto pare si fa sempre più seria. Sui social l’hair stylist ha pubblicato un breve video con protagonista la showgirl e ha scritto nella didascalia “muñeca” ovvero “bambola”. Lei per tutta risposta ha commentato il post scrivendo romantica: “Mi piace come mi vedi”.

Insomma, sembra sempre più chiaro che le cose tra i due procedano a gonfie vele, e sui social c’è già chi si chiede se stavolta per la showgirl la storia d’amore sia quella giusta. La liaison con Antonino è iniziata dopo un breve flirt con Gianmaria Antinolfi e, soprattutto, dopo la fine del ritorno di fiamma con Stefano De Martino, marito di Belen e padre di suo figlio Santiago. Tra i due sembrava che tutto procedesse per il meglio e addirittura che presto avrebbero potuto avere un figlio insieme.

La storia si è conclusa senza spiegazioni ufficiali da parte dei due diretti interessati, che si sono detti addio dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus. Stefano a sua volta è stato paparazzato insieme alla presunta ex fidanzata, Gilda Ambrosio.