Belen Rodriguez sarà la conduttrice dell'Isola dei famosi 2021? L'indiscrezione si fa sempre più insistente.

Stando a un rumor diventato sempre più insistente in rete Belen Rodriguez potrebbe essere il nuovissimo volto al timone dell’Isola dei Famosi. Sarà vero? Per il momento nessuna conferma sull’indiscrezione bomba.

Belen conduttrice dell’Isola

Sono in tanti a sperare di vedere Belen Rodriguez in veste di conduttrice all’Isola dei Famosi, ma per il momento sulla questione non esistono conferme.

La showgirl – secondo voci di corridoio negli studi Mediaset – potrebbe prendere il posto che è stato di Alessia Marcuzzi nelle ultimi edizioni del programma (attualmente la conduttrice è al timone di Temptation Island). Per Belen si tratterebbe di un “ritorno alle origini”, visto che proprio il programma dei naufraghi la lanciò al successo nel 2008. Per mesi si è parlato dell’eventualità che fosse Ilary Blasi a condurre lo show, visto che da circa un anno la conduttrice è lontana dal piccolo schermo.

Le voci che vorrebbero Belen al timone dell’Isola verranno confermate? In tanti sui social sperano di sì.

Al momento la showgirl sembra aver trovato la serenità quantomeno in amore: la sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, le ha scritto una romantica dedica via social e lei non ha perso tempo e ha presto commentato il messaggio. In tanti sono curiosi di sapere se il giovane hair stylist e la showgirl argentina staranno ancora insieme a lungo e, soprattutto, se la loro storia sarà davvero importante.

Per il momento entrambi mantengono la massima riservatezza sulla questione, e la curiosità dei fan continua ad aumentare.