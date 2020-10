Federica Pellegrini stupisce il web: “Fai la maliziosa”

La campionessa ha deciso di mostrare una versione più maliziosa di se stessa.

Federica Pellegrini, oltre ad essere super impegnata in vasca è ormai presente anche in televisione. Da ben due edizioni è diventata uno dei giurati di “Italia’s Got Talent”, insieme a Frank Matano, Claudio Bisio, Mara Maionchi, Joe Bastianich e Lodovica Comello.

La bella nuotatrice è anche molto seguita sui social network e sta diventando una vera icona di stile.

Federica Pellegrini stupisce il web

Su Instagram la donna mostra i suoi look sempre diversi, in tutta la sua bellezza ed è diventata anche un bellissimo esempio da seguire per i più giovani.

Sui social parla sempre della sua vita professionale ma anche della sua vita privata e di moda. La donna ha condiviso uno scatto molto particolare, in cui ha mostrato una parte del suo viso, mentre si leccava le labbra rigorosamente colorate da un rossetto. Questa foto ha fatto letteralmente impazzire il web e ha stupito moltissimo gli utenti dei social, che non sono mai stati abituati a vederla in circostanze simili.

Sono stati tantissimi i commenti che ha ricevuto Federica Pellegrini e tra questi ci sono moltissimi complimenti ma anche moltissime critiche. I follower l’hanno definita maliziosa e provocante, ma la foto ha ottenuto davvero un successo incredibile. “Se fai anche la maliziosa siamo arrivati” ha scritto un utente, insinuando che questa era l’unica versione della nuotatrice che per il momento non era ancora stata mostrata. Federica è una bellissima donna e può permettersi di pubblicare anche degli scatti un po’ più sensuali, a cui probabilmente i follower non sono abituati.