GF Vip, l’aereo porta un romantico messaggio per Elisabetta Gregoraci

Un aereo ha sorvolato il cielo sopra la casa del GF Vip con un romantico messaggio per Elisabetta Gregoraci: la reazione di Pierpaolo Pretelli.

Sopra la casa del Grande Fratello Vip è passato il primo aereo con un messaggio per i concorrenti. Elisabetta Gregoraci sembra essere certa che il messaggio sia dedicato a lei, ma da parte di chi sarà?

Elisabetta Gregoraci: l’aereo

Nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci si è avvicinata sempre di più a Pierpaolo Pretelli nella casa del GF Vip, dove la showgirl ha confessato di essere entrata da single.

In tanti sono dunque rimasti stupiti nel vedere l’aereo con un romantico messaggio passare sopra la testa dei concorrenti del reality show e Elisabetta Gregoraci assicurare che il messaggio fosse proprio indirizzato a lei. “Sei l’epicentro del mio terremoto”, si legge sul messaggio stampato in cielo dall’aereo.

“E’ per me!” ha assicurato Elisabetta tirando baci verso le telecamere. Inutile dire che Pretelli si è subito rabbuiato, constatando come gli altri concorrenti che si sarebbe trattato di un messaggio d’amore. Infine è stata la stessa showgirl a spiegare la verità dietro al mittente del messaggio: “ho una chat con le alcune mie migliori amiche, c’è un gruppo e abbiamo questa frase. Mi hanno fatto sentire il loro calore”, ha ammesso.

Dunque per Pretelli non c’è nulla da temere, e dopo il bacio che si è scambiato per gioco con la showgirl può ancora sperare che tra loro nasca qualcosa. L’ex velino ha pubblicamente ammesso i suoi sentimenti verso la Gregoraci, che per il momento – pur sembrando interessata – ha cercato di mantenere le distanze. Presto o tardi capitolerà? I fan sono in attesa di saperne di più.