La nuova stagione di Grey’s Anatomy tratterà il tema dell'emergenza sanitaria da Covid-19: la prima foto della divisa usata da Meredith Grey

Meredith Grey, protagonista dell’amato Grey’s Anatomy, è comparsa per la prima volta in tenuta anti-Covid. Appoggiata alla scrivania, con il viso stanco e tutte i presidi del caso, è dunque questa la prima immagine della nuova stagione, la 17a per la precisione, della popolare serie tv.

Proprio a causa del virus, lo show è stato del resto costretto a spostare la messa in onda delle nuove puntate negli Usa, che da settembre sono passate al 12 novembre, sempre che non cambino ancora i programmi.

Visualizza questo post su Instagram Get ready. #GreysAnatomy Un post condiviso da Grey’s Anatomy Official (@greysabc) in data: 17 Set 2020 alle ore 5:07 PDT

Come spiegato dalla showrunner della serie, la nuova stagione è ambientata circa un mese dopo l’inizio della pandemia mondiale. L’obiettivo è dunque quello di esplorare l’epidemia affrontando nel contempo un mondo del tutto nuovo, sia per l’ospedale sia per gli amati personaggi. Grey’s Anatomy 17 partite dunque con alcune scene collegate all’ultimo episodio andato in onda prima del Covid-19. Usando peraltro parecchio del materiale già girato, i produttori hanno trovato il modo per incorporarlo nella premiere di stagione.

Per il resto della stagione, ad ogni modo, sarà sempre la pandemia la vera protagonista.