Tra le coppie protagoniste di Temptation Island quella formata da Alberto e Speranza. Ecco cosa è successo

Alessia Marcuzzi è tornata in onda con la terza puntata di Temptation Island che ha già riservato un bel po’ di sorprese Tra le coppie protagoniste del programma quella formata da Speranza e Alberto, con la ragazza che si è sfogata durante un colloquio con Alessia Marcuzzi.

Ecco cosa è successo.

Temptation Island, Speranza e Alberto

Come anticipato nel corso della precedente puntata, Alessia Marcuzzi si è resa disponibile a parlare con Speranza, per consentire alla ragazza di sfogarsi ed esternare le proprie emozioni. Particolarmente abbattuta dopo aver visto i video con protagonista il fidanzato Alberto, Speranza ha affermato: “Mi sono sentita sempre più brutta a lui. Ora magari no, ma prima sì. Avevo paura”.

A quel punto la conduttrice Alessia Marcuzzi la invita a reagire e ad avere maggior consapevolezza di sé stessa.

“Io ho scelto te, anche davanti ai miei genitori”, ha sottolineato Speranza, ricordando la definizione che Alberto ha dato di lei, ovvero: “Speranza è l’anti donna“. Speranza e la conduttrice si abbracciano, con la ragazza che decide di continuare la sua esperienza a Temptation Island. Poco dopo Speranza viene chiamata nuovamente nel pinnettu e qui assiste ad un video in cui si vede Alberto in un momento di coccole con la single Nunzia.

“Lo avresti detto il primo giorno?“, afferma lui compiaciuto. “No”, risponde lei.