Adua Del Vesco ha rivelato alle amiche Matilde e Dayane che il suo ex Massimiliano Morra è omosessuale: il video con le parole dell'attrice

Entrati come poco noti ai più, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono diventati tra i concorrenti più chiacchierati del Grande Fratello Vip 5. Il loro scontro in prima puntata, le lacrime di lei e la successiva rappacificazione hanno fatto da corollario all’evento clou della stagione, ossia il coming out di Gabriel Garko.

E mentre Morra sembra essere in procinto di instaurare un nuovo legame con Guenda Goria, ecco spuntare delle incredibili rivelazioni da parte della sua ex fidanzata nonché collega d’avventura.

Adua su Massimiliano: “È gay”

Parlando proprio con Matilde Brandi e Dayane Mello dell’avvicinamento di Guenda e Massimiliano, l’attrice de L’Onore e il Rispetto ha affermato: “Lui è gay. […] Mi raccomando, Dayane, non dirlo“. Matilde ha subito rassicurato Adua, mentre la modella si è chiesta se la sua ragazza ne sia al corrente.

A quel punto Adua si è zittita, per poi precisare: “Non mi fare dire altre cose”. Se le parole di Adua Del Vesco possono essere in qualche modo sbagliate, effettivamente pare esserci qualcosa che non torna nei racconti di Massimiliano. Peraltro ulteriori voci hanno rivelato che la rissa di Morra scatenata per la gelosia di Adua sia un bel fake organizzato a puntino dall’ufficio stampa di un’agenzia.