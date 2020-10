L'ex agente di Elisabetta Gregoraci svela: "Si fidanzò con Briatore proprio perché è Briatore, non perché fosse interessata a lui come uomo".

Anche Elisabetta Gregoraci, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip, nella casa più spiata d’Italia si lascia andare a rivelazioni personali e dà libero sfogo ai suoi sentimenti: alla sorpresa dell’aereo seguono le rivelazioni del suo ex agente, il quale si è scagliato contro la showgirl.

Elisabetta Gregoraci, le rivelazioni dell’ex agente

Nuovi avvicinamenti animano la casa del Gf Vip, che arde di passione. A finire nel mirino dei riflettori e ad alimentare le fantasie dei fan sono Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Petrelli. Tra i due c’è molto feeling: il modello ed ex velino di Striscia la Notizia ha evidentemente perso la testa per la showgirl, con la quale non mancano le coccole e gli sguardi ammiccanti.

Pierpaolo si è confidato con la ballerina Matilde Brandi. Anche se lui ha cercato di nascondere la confessione, i telespettatori hanno letto il suo labiale, cercando di interpretarlo. Sul divano il modello ha svelato alla Brandi: “Mi ha detto una cosa”. Poi ha abbassato il tono della voce, riferendo le parole della Gregoraci, che sarebbero state: “Voglio fare l’amore con te”. “Lei è rinata, ha una luce diversa. Si vede. Secondo me la dovete vivere così, con spensieratezza, senza pensare a quello che sarà”, è stata la reazione della Brandi.

Le loro labbra si sono già sfiorate e, tra baci e abbracci, i due non riescono proprio a stare lontani. I fan sperano già nasca una nuova coppia.

Tuttavia, Elisabetta Gregoraci non può dormire sonni tranquilli: il suo ex agente, infatti, si è lasciato andare a nuove indiscrezioni che animano la cronaca rosa nostrana. Francesco Chiesa Soprani, in una lunga intervista rilasciata al settimanale “Nuovo”, avrebbe dichiarato: “Elisabetta? Su Flavio Briatore mente.

Sa calcolare e gestire molto bene la sua vita. Ma prima di parlare degli altri dovrebbe guardarsi allo specchio e pensare a chi è lei in realtà“. Dopo le accuse, ha svelato: “Io, suo ex agente, con lei ho avuto un flirt più intimo che sentimentale. Proprio per l’intimità che c’era fra noi posso confermare che la Gregoraci si fidanzò con Briatore proprio perché lui è Briatore. E non perché fosse interessata a lui come uomo“.

Non è ancora dato a sapere se Signorini sottoporrà il nuovo gossip alla Gregoraci nel corso della puntata del Gf Vip. Lei potrebbe smentire o confermare il flirt avuto con l’agente, replicare alle critiche sul suo conto e alle parole riguardanti il suo precedente matrimonio con il famoso imprenditore.