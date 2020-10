Nella serata di festa, Dayane Mello e Franceska Pepe si sono lasciate andare a un ballo osé che ha sconvolto i maschietti della Casa del Gf Vip

Franceska Pepe e Dayane Mello si sono letteralmente scatenate al cospetto dei loro coinquilini del Grande Fratello Vip. All’interno della Casa i protagonisti hanno infatti dato vita a un piccolo party, accompagnato da qualche bicchiere di vino e tanta musica.

Tra balli e coreografie divertenti, ecco però arrivare a un certo punto anche il momento dello spogliarello. Chiaramente non si è trattato di nulla di sconcio, ma sia Dayane sia Franceska non hanno lesinato in termini di divertimento. Lo spogliarello osé ha fatto impazzire anche i social, che hanno ampiamente commentato il loro siparietto.

Dayane si sbottona 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/pKqwZnWa0v — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 1, 2020

Dayane Mello ha intanto approfittato della danza per “provocare” (per gioco?) Francesco Oppini. Franceska Pepe ha invece oscurato lo strip tease degli uomini della casa sulle orme del popolare film Full Monty. La serata godereccia del Grande Fratello Vip ha tuttavia avuto epiloghi tumultuosi per alcuni dei gieffini.

Lo spogliarello di Franceska#GFVIP pic.twitter.com/TGSZfA5IgU — GFVIP 5 out of context (@oocgfvip5) October 1, 2020

Dopo le scalmanate danze, i ragazzi si sono infatti placati e hanno dato inizio alle chiacchiere. Proprio nel momento più tranquillo della serata sono scoppiate le polemiche, prima fra tutte quella inerente il presunto coming out fatto da Adua Del Vesco nei confronti dell’ex Massimiliano Morra.