Nuove indiscrezioni sul Grande Fratello Vip: Andrea Damante e Ignazio Moser potrebbero entrare nella casa più spiata d'Italia.

Mentre nella casa più spiata d’Italia infiamma il gossip tra i concorrenti, con nuovi avvicinamenti e accese discussioni, nuove indiscrezioni riguardano due celebrità che sarebbero pronte a varcare la famosa porta rossa. Nella casa del Grande Fratello Vip, infatti, potrebbero entrare l’ex tronista Andrea Damante e l’amico Ignazio Moser, che proprio nella casa del Gf aveva trovato l’amore.

I due formerebbero una coppia, gareggiando come unico concorrente. Tuttavia, per il momento non è possibile dire l’ultima parola: le trattative sono ancora in corso. Qualche altra sorpresa potrebbe animare i fan del reality?

Grande Fratello Vip, Damante e Moser

Come Moser, che insieme alla fidanzata Cecilia Rodriguez finisce spesso sulle pagine di cronaca rosa, anche Andrea Damante ha già vissuto l’esperienza del Grande Fratello. Uno è figlio d’arte, l’altro ha conquistato il cuore di centinaia di fan partecipando a Uomini e Donne.

Con il loro ingresso nella casa del Gf si sono fatti conoscere al grande pubblico. Al dj veronese si era avvicinata Asia Nuccetelli, figlia di Antonella Mosetti, scatenando la gelosia dell’ex fidanzata di lui, Giulia De Lellis. L’ex ciclista, invece, aveva alimentato non poche chiacchiere per via del suo passionale avvicinamento alla piccola di casa Rodriguez, la quale, innamoratasi di Ignazio, ha messo fine alla relazione con un altro ex partecipante di Uomini e Donne, Francesco Monte.

Ora Andrea Damante e Ignazio Moser sono grandi amici e, stando alle indiscrezioni rese note da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, sarebbero pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini, infatti, pare sia in fase di trattative per riportare nella casa i due amici. La produzione, inoltre, vorrebbe che partecipassero come concorrente unico. Il loro possibile ingresso entusiasma le fan.

Ma mentre Damante si è allontanato dalla De Lellis, Moser ha superato un periodo di crisi con la fidanzata: un allontanamento e una vita sotto i riflettori potrebbero danneggiare nuovamente la coppia?

“Dopo il rifiuto dei fratelli Luca e Gianmarco Onestini, sono partite le telefonate per Andrea Damante e Ignazio Moser. La voglia è quella di riportare due dei protagonisti più amati del programma e al centro della cronaca rosa. È una trattativa difficile“.

A dirlo, come sempre, è Gabriele Parpiglia, che nella puntata di Casa Chi, disponibile sull’account Instagram di Chi dal 1 ottobre, ha svelato nuove indiscrezioni sul reality di Canale 5. Inoltre, sembrerebbe che Signorini voglia far entrare nel bunker di Cinecittà anche una persona molto vicina a Gabriel Garko. L’attore, invece, ha rifiutato la proposta di partecipazione al Gf, a causa di altri impegni lavorativi.