Grande Fratello Vip, Denis Dosio squalificato

Nel corso della sesta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha annunciato la squalifica del concorrente Denis Dosio.

Denis Dosio squalificato

Prima della messa in onda del programma è stato annunciato l’annullamento del televoto: “Il televoto che vedeva coinvolti i concorrenti Massimiliano Morra, Denis Dosio, Tommaso Zorzi, Francesco Oppini, Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, Adua del Vesco e Dayane Mello è stato annullato a causa di un provvedimento disciplinare nei confronti di un concorrente.

Nella puntata di questa sera, venerdì 2 ottobre di “Grande Fratello Vip” tutti i dettagli di questa decisione. Gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati”.

Nel corso della puntata il conduttore ha annunciato la squalifica del giovane influencer per via di una bestemmia pronunciata nel cuore della notte all’interno della casa più spiata d’Italia.

“Il televoto che ti vedeva coinvolto è stato annullato perché Mediaset e il Grande Fratello hanno dovuto prendere una decisione sofferta. Denis sei ufficialmente squalificato dal gioco“, ha affermato Alfonso Signorini dopo aver convocato Denis Dosio nel confessionale. “Chiedo scusa”, afferma dispiaciuto il concorrente squalificato, tra le lacrime.

Le scuse di Denis Dosio

Dopo aver appreso la notizia della squalifica, Denis Dosio ha voluto chiedere scusa per l’accaduto. “Posso dire l’ultima volta, anche se in questo momento voglio, senza troppo giri di parole, chiedere scusa a chi si è sentito in causa e come ho detto sono il primo, questa cosa non mi appartiene neanche”.

La contessa De Blanck in lacrime

Dispiaciuti per l’accaduto anche gli altri coinquilini, con la contessa De Blanck che in lacrime ha chiesto: “Alfonso scusa ma non si può perdonare.

Io ci sono stati tutti questi giorni con lui, è una persona profondamente buona. È un’espressione probabilmente che usano dalle parti sue”. Alla fine però nulla da fare, Denis Dosio deve uscire dalla casa più spiata d’Italia.