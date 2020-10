Tommaso Zorzi attacca Guenda al GF Vip, sottolineando che è riuscita ad entrare nel reality solo grazie a sua madre.

Tommaso Zorzi ha attaccato Guenda all’interno del GF Vip. L’influencer ha dimostrato più volte di non avere peli sulla lingua e di essere sempre pronto a dire la verità. Bisogna, però, sottolineare che questo suo atteggiamento sta iniziando ad infastidire sempre di più i telespettatori.

L’influencer continua a criticare tutti, sia i suoi coinquilini, sia i personaggi che sono fuori dal reality. Questa volta ad essere presa di mira è stata Guenda.

Tommaso contro Guenda al GF Vip

Tommaso Zorzi continua a parlare di tutti all’interno della Casa del Grande Fratello Vip e tende sempre a lasciarsi prendere dalla voglia di criticare. Questa volta la vittima delle sue critiche è Guenda Goria, la figlia di Maria Teresa Ruta, che sta partecipando al reality show insieme a sua madre.

“Forse non saresti qui se non fosse per lei” ha dichiarato l’influencer, facendo capire che secondo lui Guenda, senza sua madre, non avrebbe alcuna possibilità di diventare famosa.

Tutto è iniziato per via di un invito particolare di Fulvio Abbate, che le ha suggerito di “uscire allo scoperto” staccandosi da sua madre, a cui è troppo legata a livello di immagine televisiva. Guenda ha ammesso di avere una madre ingombrante, che attira molto l’attenzione, ma dall’altra si è molto offesa per la battuta di Tommaso Zorzi e ha deciso di spiegargli come è stato il suo provino.

“Siamo state prese come concorrenti individuali, non mi sento affatto un’appendice di mia madre” ha spiegato la ragazza. “Il mio curriculum è forse più nutrito di molte altri inquilini della Casa” ha aggiunto.