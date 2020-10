"Lo so quello che dicono, che io e Davide già ci conoscevamo e che voglio allungare il brodo. Se stiamo bene ce ne andiamo fuori", ha detto Jessica.

Dopo la notizia su Nicola Vivarelli, da Uomini e Donne arrivano nuovi colpi di scena: a rispondere alle voci e ai sospetti su Jessica e Davide ci ha pensato proprio la tronista.

Uomini e Donne, sospetti su Jessica e Davide

A Uomini e Donne, posizionata al centro dello studio, Jessica Antonini è intervenuta per mettere a tacere le voci che aleggiano sul suo conto. Sul web, infatti, sono molte le voci che parlano di una conoscenza pregressa tra Davide e la tronista. I due, secondo alcuni utenti, si conoscevano già prima di partecipare al programma e mettersi pubblicamente alla ricerca dell’amore.

Jessica ha specificato di essere a conoscenza di cosa il web dice di lei.

Non può usare i social, ma le sue amiche le riferiscono spesso il pensiero del pubblico. Diversi fan del programma, infatti, ipotizzano che lei e Davide si conoscessero già prima di intraprendere l’esperienza televisiva. Alcuni telespettatori, inoltre, hanno duramente criticato la tronista, ritenendola una persona arrogante e non una giovane ragazza sorridente e timida, come lei vorrebbe far credere. Ma la Antonini non ci sta e così ha voluto dire la sua.

A tal proposito, Jessica ha detto chiaramente: “Io lo so quello che dicono, che io e Davide già ci conoscevamo e che voglio allungare il brodo”. Poi ha sottolineato quello che aveva dichiarato nel suo filmato di presentazione: quando si sentirà davvero attratta da un ragazzo, farà la sua scelta. Ed effettivamente, dalle anticipazioni di Uomini e Donne, sembra che Jessica faccia la sua scelta dopo pochissimo tempo. “Se stiamo bene ce ne andiamo fuori”, ha aggiunto la tronista.

Nonostante non abbia esplicitamente smentito le voci che insinuano una conoscenza pregressa tra lei e Davide, dalle sue parole pare abbia voluto negare simili accuse.

Eppure alcuni telespettatori non sono soddisfatti e continuano a nutrire sospetti sui due. In molti, infatti, si chiedono com’è stato possibile un avvicinamento così rapido tra Jessica e Davide. Per questo motivo, si sono fatti strada i primi sospetti. Tuttavia, il vero amore potrebbe smentire le ipotesi di alcuni fan del programma: tra i due, infatti, potrebbe esserci stato un colpo di fulmine.