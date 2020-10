Uomini e Donne: Valentina prova a conoscere Gianluca?

Valentina Autiero ha palesato un sincero apprezzamento per il tronista Gianluca De Matteis: nuova conoscenza all'orizzonte?

Valentina Autiero sta continuando la sua conoscenza con Germano, con il quale sono scattati anche dei baci ed è evidente una forte attrazione. Nel mentre, la giovane non manca di lanciare delle sonore frecciate a Nicola Vivarelli, che inizialmente aveva fatto intendere di essere pronto a conoscerla per poi deluderla.

A detta della dama, l’ex pretendente di Gemma Galgani non sarebbe interessato a conoscere realmente nessuna donna. Nei suoi confronti ha inoltre ammesso di aver avuto una curiosità basata sull’estetica, ma a oggi qualsiasi tipo di interesse è scemato.

Valentina Autiero, apprezzamento su Gianluca

Intanto la bella Autiero ha lanciato degli apprezzamenti nei confronti del tronista Gianluca De Matteis, rivelando di trovarlo intrigante dal punto di vista mentale. Per lei e per gli altri suoi colleghi, l’unione del Trono over e di quello classico è del resto una bella novità, che si trovano a sperimentare per la prima volta nell’edizione di quest’anno.

In tale contesto, anche Armando Incarnato è diventato protagonista di un triangolo amoroso, mentre Valentina non ha palesato interesse verso i giovani corteggiatori.

La stessa protagonista, in una recente intervista al magazine di Uomini e Donne, ha spiegato di trovare i ragazzi del Trono classico troppo piccoli. Su Gianluca De Matteis, ad ogni modo, ha invece un pensiero differente, considerandolo diverso dai suoi coetanei. La dama si è dunque fatta ufficialmente avanti con il tronista? Non resta che attendere ulteriori sviluppi per scoprire se Valentina è davvero interessata a conoscere il bel Gianluca.