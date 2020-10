Checco Zalone ha salutato sui social l'amico Mirko, scomparso a 17 anni: con lui aveva girato nel 2016 lo spot per la raccolta fondi contro la Sma

“Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno”. Così Checco Zalone ha deciso di salutare l’amico Mirko Toller, scomparso all’età di 17 anni a causa della Sma, l’atrofia muscolare spinale.

Il doloroso messaggio è comparso sulla pagina ufficiale Facebook del popolare attore e regista. Ricordiamo che il ragazzo aveva girato una pubblicità progresso con Zalone nel 2016, proprio per sensibilizzare sul delicato argomento relativo alla malattia degenerativa.

Il video aveva subito raccolto milioni di visualizzazioni, aiutando la raccolta fondi in favore dell’associazione nazionale Famiglie Sma. Checco Zalone, come nel suo stile, aveva scelto di usare toni irriverenti per far leva sulla sensibilità delle persone, inducendo quanti più benefattori a donare. Nello spot non comparivano infatti né pietà né compassione, ma veniva invece messo in evidenza l’egoismo di chi vuole far guarire la persona affetta da tale patologia al solo scopo di rendere la propria vita più facile.

Mirko è spirato nella sua casa, circondato dall’amore della sua famiglia. Finché ha potuto, il ragazzo ha portato avanti il suo progetto su YouTube dove raccontava con ironia la malattia. Allegro e fiducioso nel futuro, Mirko infondeva coraggio nei suoi genitori e in chi, come lui, è costretto a sopportare l’onere di questa tremenda sorte. Proprio per la sua verve era stato scelto per lo spot con Checco Zalone, che non mancò di sollevare polemiche per via del tono volutamente sfacciato e irrispettoso nei confronti dei malati di Sma.