Adua Del Vesco ha fatto una dichiarazione particolare su Massimiliano Morra, che non ha reagito bene dopo che gli è stato mostrato il video.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra sono stati fidanzati, anche se molti insinuano che sia stato tutto finto. Nonostante questo, al Grande Fratello Vip hanno cercato di fare pace per avere un rapporto sereno e tranquillo durante la permanenza in casa.

I due avevano chiarito e si erano abbracciati, ma la Del Vesco sembra voler continuare a colpire il suo collega. L’attrice si è lasciata andare ad una dichiarazione sorprendente.

Adua Del Vesco su Massimiliano Morra

La confessione di Adua Del Vesco su Massimiliano Morra è stata ovviamente ripresa dalle telecamere. Ne hanno parlato tutti, fuori e dentro la casa, per questo Alfonso Signorini e la produzione hanno reputato giusto mostrare le immagini a Massimiliano Morra. L’attore è rimasto molto stupito dalle parole di Adua Del Vesco, che ha immediatamente negato nonostante ci fosse il video a dimostrare le sue parole. “Non ho detto quello” ha sottolineato più volte l’attrice.

“Ma sei matta?” gli ha chiesto subito Morra, dopo aver visto le immagini.

L’attrice ha continuato a ripetere di non aver detto quelle parole, continuando a negare tutto ciò che era ben chiaro a tutti. “Ma come ti è venuto in mente di dire una cosa del genere?” ha chiesto Massimiliano ad Adua. La donna ha continuato a negare senza sosta, ma sicuramente tra i due ci sarà bisogno di un chiarimento faccia a faccia, soprattutto tenendo conto che altri concorrenti, primo tra tutti Tommaso Zorzi, hanno confermato che la Del Vesco ha dichiarato proprio quelle parole sul suo presunto ex fidanzato.