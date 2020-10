L'influencer è incinta per la seconda volta e ha voluto fare un annuncio speciale alla sua famiglia.

Chiara Ferragni ha annunciato a tutti i suoi follower di aspettare il secondo figlio. Un annuncio davvero speciale, con una foto del piccolo Leone con in mano l’ecografia del suo fratellino o sorellina. Leone Lucia sta per diventare un fratello maggiore e l’annuncio di questa seconda gravidanza non poteva essere più dolce.

I follower sono tutti felicissimi e molto emozionati per l’arrivo di un nuovo membro della famiglia Ferragnez.

L’annuncio di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di fare un video del momento in cui hanno annunciato alla loro famiglia che sarebbero diventati genitori per la seconda volta.

Nel video erano presenti tutti i membri della famiglia Ferragni e della famiglia Lucia. I genitori di Fedez, quelli di Chiara, le sorelle dell’influencer e i cognati. Tutti riuniti in Sardegna per scoprire questa notizia che sicuramente cambierà la vita di tutti. L’arrivo di un nuovo bebè è una notizia che emoziona ogni membro di questa meravigliosa famiglia allargata, sempre molto unita in ogni momento della vita.

Fedez e Chiara hanno coinvolto le loro famiglie, facendo finta di preparare un video divertente per TikTok.

In realtà, Fedez ad un certo punto ha detto: “Chiara è incinta“. Ed ecco che la mamma di Chiara, le sorelle e tutti i membri delle due famiglie si sono emozionati tantissimo e hanno iniziato ad abbracciarla e a fare le loro congratulazioni. Ci sono state anche diverse lacrime di commozione e di felicità per questo splendido annuncio, che è stato fatto proprio sullo stile dei Ferragnez. I festeggiamenti non sono mancati, perché ora Leone non sarà più il piccolo di casa, ma sarà un perfetto fratello maggiore.