La foto pubblicata dalla nuotatrice ha spinto i follower ha pensare che sia un annuncio di una gravidanza.

Federica Pellegrini riesce sempre a stupire i suoi follower, soprattutto da quando, oltre ad essere una straordinaria nuotatrice, è entrata a far parte del mondo della televisione e dei social. La campionessa è molto attiva su Instagram e in alcune occasioni a condiviso degli scatti davvero incredibili, che hanno stupito tutti.

Diventata anche un’icona di stile, Federica Pellegrini ha pubblicato un’immagine che ha lasciato senza parole.

Visualizza questo post su Instagram Centro nevralgico del nuovo mondo Un post condiviso da Federica Pellegrini (@kikkafede88) in data: 1 Ott 2020 alle ore 11:56 PDT

Federica Pellegrini è incinta?

Federica Pellegrini da diverso tempo ha mostrato anche il lato più sensuale di se stessa, condividendo degli scatti molto stuzzicanti per i follower.

La donna condivide anche dei momenti della sua vita quotidiana e del suo lavoro. Uno degli ultimi scatti condivisi dalla campionessa è stato una foto della sua pancia, che ha subito scatenato il popolo del web. “Centro nevralgico del mondo” ha scritto Federica Pellegrini come didascalia. Tutti hanno pensato che fosse incinta. I follower hanno iniziato a chiederle se sta per diventare mamma, perché la foto di quel pancino ha subito fatto pensare che fosse in arrivo un bebè.

La foto è molto ambigua ed è difficile non associarla ad una gravidanza, ma non è arrivata nessuna conferma dello stato interessante della nuotatrice. La donna potrebbe semplicemente aver deciso di mostrare la sua pancia, visto che è solita condividere scatti che mostrano dei dettagli del suo corpo. “Ma sei incinta?” hanno iniziato a chiedere i follower. Per il momento, però, la Pellegrini non ha risposto a nessuno di loro. Impossibile sapere se questo indizio abbia fatto pensare davvero alla realtà delle cose, ma fino a quando la nuotatrice non deciderà di confermare o smentire possiamo solo ipotizzare ciò che potrebbe essere.