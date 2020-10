GF Vip, scontro tra Fulvio Abbate e Francesco Oppini

Fulvio Abbate ha voluto attaccare Francesco Oppini, nonostante sia ormai fuori dalla casa del Grande Fratello.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip è scoppiato uno scontro tra Fulvio Abbate e Francesco Oppini. Due personaggi molto diversi tra loro. Il primo è stato criticato da tutti gli inquilini della casa del GF Vip, mentre il secondo è uno dei concorrenti più amati in assoluto di questa edizione.

Fulvio Abbate ha attaccato Oppini dicendo che lui non è mai in grado di prendere una posizione, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Scontro tra Abbate e Oppini

Dopo l’attacco di Fulvio Abbate, Francesco Oppini ha deciso di rispondere a tono.

“Intanto porto sempre rispetto per le persone più grandi di me” ha iniziato il figlio di Alba Parietti. Francesco ha spiegato che era convinto, così come gli altri concorrenti, che da un uomo di così grande cultura avrebbero potuto imparare tanto. Il ragazzo ha sottolineato di aver visto in Abbate delle reazioni arroganti e prepotenti, soprattutto nei confronti delle donne. “Ti mando a f…..o adesso” ha subito risposto Fulvio Abbate.

La reazione dell’uomo è andata fuori controllo, tanto che è dovuto intervenire Alfonso Signorini.

“Fulvio posso farti una domanda? Ti ricordo qualcuno che ti ha fatto qualcosa da piccolo?” ha chiesto Francesco Oppini. A questo punto Abbate lo ha di nuovo mandato a quel paese, dicendogli che è penoso. Francesco ha iniziato a ridere, ma questo ha aumentato l’ira del suo ex compagno di avventura. A questo punto è intervenuta la contessa De Blanck, che ha cercato di giustificare Oppini, anche se ha ammesso di essere stufa di tutte quelle urla e imitazioni che i ragazzi fanno durante le giornate.