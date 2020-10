Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck è tornata ad attaccare Tina Cipollari.

Protagonista della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Patrizia De Blanck è tornata ad attaccare Tina Cipollari. Già nei giorni scorsi la contessa aveva manifestato la propria antipatia nei confronti dell’opinionista di Uomini e Donne e nel corso dell’ultima puntata del programma ha espresso un commento che non è passato di certo inosservato.

Ecco cosa è successo.

De Blanck contro Tina Cipollari

Nel corso di una chiacchierata con gli altri inquilini della casa in giardino, Patrizia De Blanck, parlando di Tina Cipollari, ha definito l’opinionista di Uomini e Donne una st**za. Un’antipatia, quella della contessa nei confronti di Tina Cipollari, che risale ai tempi della loro partecipazione al reality Il Ristorante, condotto da Antonella Clerici.

Ebbene, nel corso della sesta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip Patrizia De Blanck ha avuto una discussione con Adua Del Vesco.

Proprio per l’occasione Signorini ne ha approfittato per chiedere alla contessa chi le sta più antipatica tra l’attrice e l’opinionista di Uomini e donne, con la De Blanck che ha risposto facendo il nome proprio di Tina Cipollari. Il motivo? “Perché va bene al mercato a vendere le cipolle, per quello che mi riguarda”.