Alfonso Signorini ha mostrato ad Elisabetta Gregoraci alcuni pezzi di un'intervista rilasciata da Flavio Briatore

Nel corso della sesta puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato ad Elisabetta Gregoraci alcune dichiarazioni rilasciate al Fatto Quotidiano dall’ex marito Flavio Briatore. Ecco la replica della nota conduttrice.

Le parole di Flavio Briatore

Durante la sua permanenza nella casa più spiata d’Italia Elisabetta Gregoraci ha parlato del rapporto con Flavio Briatore e di come “tante volte mi sono sentita sola”. Parole che non sono passate di certo inosservate, con Briatore che ha parlato della Gregoraci nel corso di un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano. Proprio alcuni pezzi di questa intervista sono stati mostrati alla conduttrice, con Briatore che ha affermato: “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista.

Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era era finita, senza drammi“. Alla domanda su quanto passi alla moglie ha inoltre affermato: “Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere“. Per poi aggiungere: “Se a 40 anni vuole andare a GF e stare con i ragazzini, ok. […] allora potrebbe rinunciare a quello che le passo e dimostrare che può essere autonoma”.

La reazione di Elisabetta Gregoraci

Particolarmente innervosita per le parole dell’ex marito, la Gregoraci ha affermato: “In tutti questi anni non ho mai aperto bocca, perché penso che certe cose debbano restare affari nostri. Ma ora vomito tutto. Non mi vergogno del mio lavoro, né stare qua dentro con questi ragazzi che sono stupendi. Voglio impegnarmi in qualsiasi lavoro, che sia Grande fratello o qualsiasi altro programma”.

“Quando ho deciso che la storia con lui stava finendo, non ho preteso nulla se non passare 15 giorni l’anno con mio figlio in vacanza.

Che lui abbia una casa in Sardegna e che io abbia piacere a passare 15 giorni con mio figlio è un altro paio di maniche”, ha affermato la Gregoraci. Per poi aggiungere: “Io ho sempre lavorato, anche quando ero la signora Briatore. Sono sempre andata dritta per la mia strada, mi spiace che abbia fatto questa intervista. Credo che certe cose vadano gestite in famiglia. Tutto parte sempre da lui… Non mi vergogno di andare a tagliare nastri o di stare qui dentro, con ragazzi straordinari.

Ho spiegato a mio figlio Nathan che questo è un lavoro”.

Elisabetta Gregoraci è uscita dal confessionale e quando ha raggiunto gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, ecco giungere il commento di Patrizia De Blanck: “Questo Flavio Briatore è un grande stronzo”.