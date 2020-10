Amore e lavoro: Paolo Fox spiega come evolveranno i parametri secondo il suo oroscopo nel periodo settimanale dal 5 all'11 ottobre 2020

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni del suo oroscopo settimanale dal 5 all’11 ottobre 2020: qui i dettagli segno per segno.

Oroscopo settimanale Fox dal 5 all’11 ottobre 2020

Ottima settimana per Vergine e Capricorno, quotati con il massimo dei punteggio.

Buona settimana anche per i nati sotto gli altri segni, tutti con almeno tre punti su cinque.

Ariete

Sono messe in discussione le relazioni nate da poco o poco chiare: il problema è che quasi sempre i nati sotto questo segno si innamorano di persone complicate. Questa settimana difficilmente si riuscirà a tenere sotto controllo l’agitazione dato che non si sopportano più le incomprensioni.

Toro

Per chi desidera trovare un po’ di intimità con il partner domenica e lunedì saranno giornate interessanti.

Le coppie che hanno avuto mesi difficili ritroveranno un briciolo di serenità e chi viole ufficializzare una storia potrà farlo.

Gemelli

Per molte coppie è arrivato il momento delle grandi scelte che comportano, inesorabilmente, anche qualche ansia. Se uno dei due deve sanare dei problemi di natura economica o di lavoro è probabile che ci sia da ricucire uno strappo.

Cancro

Da qualche tempo i single sono alle prese con una persona difficile: il problema è che potrebbero esserci troppi ripensamenti, troppe scelte da fare e quindi momenti di tensione.

Quanto alla professione tutto ciò che si è fatto di recente è stato apprezzato ma si deve ancora digerire il comportamento di un capo o un collega non molto amichevole nei propri confronti.

Leone

Se non si è soddisfatti di come vanno le cose in amore ci si potrebbe lanciare in un’emozione, anche in un’avventura. A salvare la situazione arriva una buona settimana anche se comunque non eliminerà quel senso di incertezza misto a superiorità che s prova soprattutto quando si incontra una persona per la prima volta.

Vergine

Il periodo porta giornate che aiutano ad essere tolleranti e quindi interessanti. Se c’è un bene da mettere in vendita, si intende riscuotere denaro o semplicemente risolvere un contenzioso aperto da tempo queste sono proprio le stelle che possono aiutare.

Bilancia

La vita sentimentale cambia improvvisamente sapore e potrebbe generare qualche momento di agitazione sabato. Negli ultimi tempi troppe cose non sono andate bene e una persona potrebbe aver deluso o essere lontana: bisogna quindi ritrovare la propria forza anche di fronte a tanti ostacoli.

Scorpione

E’ la stagione più interessante per lasciarsi andare ad una nuova passione. Se non si è concretizzato il proprio sogno almeno si potrà contare sul fatto che ci saranno emozioni già dopo mercoledì. Quanto al lavoro, si delineano all’orizzonte importanti cambiamenti.

Sagittario

I nati sotto questo segno sono in un periodo di recupero della propria vita anche a livello sentimentale. Questa fase di rilancio potrebbe anche permettere di valutare un nuovo amore dopo mesi di isolamento, anche perché la prima parte dell’anno non è stata così vantaggiosa.

Capricorno

La situazione è stabile e migliore grazie ad una Venere favorevole. Il momento è importante tanto che anche dell’ambito della professione ci saranno novità. Le decisioni d’amore sono favorite: con Venere, Giove e Saturno favorevoli è difficile non essere ammirati.

Acquario

Prendere decisioni non è facile e i nati sotto questo segno sono incerti e incostanti nei giudizi. C’è da sperare che l’agitazione non prenda piede in particolare lunedì che potrebbe essere una giornata complicata.

Pesci

Venere in opposizione parla di tensioni: martedì o mercoledì quando ci si sentirà molti nervosi si potrebbe vuotare il sacco con una persona che non la racconta giusta. Quanto al lavoro, i più giovani avranno opportunità di tentare una nuova strada.