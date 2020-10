"Mettere in croce un ragazzino che ha usato un intercalare facendolo passare come una persona che bestemmia è sbagliato", dicono le fan di Denis.

In un momento di svago in compagnia degli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, Denis Dosio ha pronunciato una bestemmia. Le sue parole non sono passate inosservate e così il Gf ha preso i dovuti provvedimenti. Nella serata di venerdì 2 ottobre per il giovane influencer è arrivata la squalifica.

Non sono mancate le lacrime e il dispiacere per non essere riuscito a farsi conoscere a pieno. Arrivato in studio da Alfonso Signorini, sempre accompagnato da Pupo e Antonella Elia, si è scusato per l’accaduto e ha spiegato che il suo gesto è stato involontario. Ha ringraziato chi lavora nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip e gli autori che gli hanno offerto una così bella opportunità: “Sono però dispiaciuto di non essere riuscito a sfruttarla a pieno.

Siamo una famiglia cattolica, né io né gli altri componenti della mia famiglia ci esprimiamo in questo modo”. Ancora una volta nella casa del Gf è la bestemmia una delle principali motivazioni che costringe alla squalifica. Tuttavia, le fan di Denis Dosio non ci stanno e sul web hanno lanciato una petizione affinché il loro beniamino venga riammesso. Basteranno le loro parole e le firme raccolte per fare uno strappo alla regola e riportare Denis nella casa?

Petizione per riammettere Denis Dosio

Una fan di Denis Dosio ha lanciato una petizione online affinché il 19enne venga fatto rientrare nella casa del Grande Fratello Vip. Per le sue sostenitrici, infatti, quanto detto sul suo conto non sarebbe corretto e nella pagina della petizione si legge: “Mettere in croce un ragazzino di 19 anni che ha usato un intercalare facendolo passare come una persona che bestemmia è sbagliato. Viviamo in uno stato laico“. Poi il paragone: “È come se ci offendessimo perché Pupo è bigamo”.

Per il momento si chiede di arrivare a 100 firme e ne sono state raccolte 51.

Tuttavia, altri fan del Grande Fratello potrebbero non essere d’accordo: infatti, nella storia del reality, sono tanti i concorrenti che per aver bestemmiato sono stati espulsi dal programma. Riammettere Denis e non aver dato la stessa possibilità a ex gieffini potrebbe risultare poco equo.