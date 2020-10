L'influencer ha voluto mettere al corrente l'attore di ciò che Adua Del Vesco continua a dire sul suo conto.

Al Grande Fratello Vip un colpo di scena dopo l’altro, soprattutto per quanto riguarda il rapporto tra Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Durante la diretta del programma è stato mostrato un video in cui l’attrice ha dichiarato che il suo collega è gay.

Nonostante lei abbia negato, nel confessionale è intervenuto Tommaso Zorzi, che ha deciso di nominarla proprio perché aveva fatto la stessa confessione anche a lui. L’influencer ha voluto confrontarsi con l’attore.

Visualizza questo post su Instagram TOMMASO RIVELA TUTTO A MASSIMILIANO #GFVIP Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana 🛫⭐️ (@trashtvstellare) in data: 2 Ott 2020 alle ore 4:42 PDT

La verità di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha deciso di prendere da parte Massimiliano Morra e dirgli tutta la verità. L’attore non era particolarmente offeso e ha spiegato che non è la prima volta che si sente dire che sembra gay, nonostante in realtà non sia così. Morra ha dichiarato che ci sono molte persone che la pensano in quel modo ma per lui non è un problema. Tommaso Zorzi gli ha spiegato che ha nominato proprio Adua per l’incoerenza che ha avuto.

La donna ha fatto la stessa confessione anche all’influencer, che non apprezza il fatto che poi abbia negato tutto.

Massimiliano Morra è sembrato molto sorpreso per quello che ha accaduto e ha sottolineato che lei per prima sa benissimo che lui non è omosessuale, visto che in passato sono stati insieme. Tommaso Zorzi ha ribadito che lei mente e ha spiegato all’attore che ha intenzione di parlarne con lei, anche se preferiva aspettare il giorno seguente visto che l’attrice era molto provata per quello che è successo durante la puntata.

Un Grande Fratello Vip pieno di mezze verità, di cose dette e non dette, che sta incuriosendo sempre di più i telespettatori.