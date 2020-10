Dopo la squalifica per bestemmia, Denis Dosio rompe il silenzio e torna a parlare sui social: "Chiedo scusa, ho sbagliato".

Denis Dosio è tornato a parlare sui social dopo la squalifica per bestemmia dallacasa del GF Vip. Nelle sue stories su Instagram, il 19enne ha voluto scusarsi per l’espressione ingiuriosa, senza però lamentare alcuna protesta. “Ho pianto tanto, ma non vedo l’ora di riniziare”, ha poi commentato l’ex concorrente del GF Vip.

Denis Dosio, il commento dopo la squalifica

Dopo la clamorosa squalifica per bestemmia dalla casa del GF Vip, Denis Dosio è tornato attivo sui social. In alcune Instagram Stories, il 19enne webinfluencer ha voluto commentare l’accaduto.

Come sappiamo, da regolamento chiunque benga beccato a pronunciare espressioni ingiuriose o razziste deve essere espulso. Per questo motivo Dosio non lamenta nessuna protesta per la decisione, ma cerca comunque di giustificarsi:

“Non so se partire dal dirvi grazie o dal chiedervi scusa.

Spero abbiate capito che quel linguaggio fa parte di me, ma è un modo di dire della zona in cui sono nato e che stupidamente o inconsciamente ho detto non credendo assolutamente fosse una bestemmia“.

Pronto a ripartire

“In ogni caso, chiedo scusa per chi si fosse sentito insultato e dico grazie ai mille messaggi di supporto”, così ringrazia i suoi followrs il 19enne.

In conclusione, Denis Dosio ammette di esser stato male di esser pronto a ricominciare: “Non vi nego che ho pianto, ho pianto tanto, ma grazie al vostro supporto sto scrivendo questo messaggio senza nessuna lacrima sul viso ma solo con tanta voglia di riniziare“.