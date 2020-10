L'influencer ha avuto un piccolo problema di salute che lo ha spinto a desiderare di uscire dal reality.

Il percorso di Tommaso Zorzi all’interno della casa del Grande Fratello Vip non è dei migliori, o meglio è fatto di grandi alti e bassi che stanno mettendo a dura prova l’influencer, che vuole fare pace con Aurora Ramazzotti. Zorzi è già uscito dalla casa più di una volta a causa della febbre che lo ha sorpreso in diverse occasioni, spaventando tutti.

L’influencer ha fatto i tamponi e tutti i controlli del caso e fortunatamente non è mai risultato positivo al Covid. La sua esperienza è iniziata a rallentatore. Ora sono nati alcuni nuovi problemi.

Tommaso Zorzi ha le emorroidi

Dopo aver superato per ben due volte la febbre, Tommaso Zorzi si è gettato a capofitto nella sua esperienza, per viverla al pieno della sua energia. L’influencer è finito in diverse occasioni al centro delle polemiche, a causa del suo carattere un po’ particolare e del suo modo di criticare le persone che conosce. Zorzi, che ha svelato la verità a Morra, in diverse occasioni si è lasciato andare a giudizi anche pesanti su molti volti noti del mondo della televisione e dei social.

Sembra averne una per tutti e questo suo modo di parlare ha iniziato a stancare i telespettatori.

Nelle ultime ore Tommaso ha avuto qualche piccolo problema di salute, che lo ha spinto a pensare fosse meglio lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Zorzi è andato subito a confidarsi con Maria Teresa Ruta e con Stefania Orlando, spiegando loro di avere le emorroidi. “Devo andare a casa” ha aggiunto l’influencer, vista la situazione molto delicata.

“Ma figurati, per le emorroidi?” ha urlato Stefania Orlando, che è subito stata zittita da Tommaso. Riuscirà l’influencer a resistere e continuare la sua esperienza?