Tommaso Zorzi vittima di una crisi di pianto improvvisa. Finzione o realtà? Le accuse del web.

Tommaso Zorzi, che vuole far pace con Aurora Ramazzotti, è scoppiato in lacrime improvvisamente nella camera da letto della casa del Grande Fratello Vip. L’influencer non ha avuto un percorso molto semplice. Per ben due volte è uscito a causa della febbre, poi è rientrato ma è finito in diverse occasioni al centro delle polemiche per via del suo modo di giudicare tutti quotidianamente.

Zorzi ha dovuto affrontare anche l’arrivo delle emorroidi, per cui ha pensato di abbandonare il gioco. La crisi di pianto è per questo motivo?

Visualizza questo post su Instagram TOMMASO SCOPPIA IN LACRIME #GFVIP Un post condiviso da Il Trash Della Tv Italiana 🛫⭐️ (@trashtvstellare) in data: 3 Ott 2020 alle ore 1:33 PDT

Tommaso Zorzi in lacrime

Le telecamere del Grande Fratello Vip hanno beccato Tommaso Zorzi in un momento di solitudine in camera da letto, dove è scoppiato a piangere.

L’influencer si è lasciato andare alle lacrime, anche se mentre piangeva si lamentava perché evidentemente non voleva farlo. Ad un certo punto si è messo a camminare per la stanza ed è arrivato Francesco Oppini, che si è subito reso conto che qualcosa non andava. Il figlio di Alba Parietti ha subito chiesto a Zorzi di uscire un po’ con lui in giardino a fumare una sigaretta, ma il ragazzo gli ha risposto che lo avrebbe raggiunto e che gli sarebbe passato tutto.

Non si conoscono i veri motivi di questa crisi, ma molto follower su Instagram hanno iniziato ad insinuare che si tratti di una messa in scena pura e semplice. Secondo tanti utenti Tommaso Zorzi avrebbe finto di piangere. Alcuni hanno sottolineato che guardava sempre le telecamere, altri hanno scritto che è un ottimo attore e che sa sempre come attirare l’attenzione con pianti, rivelazioni o litigi fatti sempre al momento giusto.