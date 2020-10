Adua Del Vesco ha ricevuto un messaggio commovente dal fidanzato, Julian Condor, a proposito delle rivelazioni che farà il 5 ottobre al GF Vip.

Adua Del Vesco: le parole del fidanzato

Sono giornate difficili per Adua Del Vesco nella casa del Grande Fratello Vip e la giovane attrice rischia di essere eliminata dal programma. Adua ha annunciato che farà delle rivelazioni in grado di cambiare la sua vita e quella di altre persone, e in tanti sono in attesa di sapere quale sarà l’esito finale della puntata del 5 ottobre. Intanto, attraverso i social, il fidanzato dell’attrice ha scritto un messaggio d’incoraggiamento a lei indirizzato, incitandola a dire la verità: “Cucciola, hai pagato abbastanza il prezzo della tua ingenuità dettata dalla tua giovane età e adesso non puoi più permetterti di continuare a pagare passando per quella che non sei.

Oggi hai un’opportunità incredibile, farti valere e non farti calpestare da nessuno, e dico nessuno, in questo mondo”, ha fatto sapere Julian Condor in un video dedicato ad Adua via social.

Nelle scorse puntate del programma la Del Vesco e Massimiliano Morra si sono lasciati sfuggire importanti confessioni sulla Ares, e inoltre l’attrice è stata protagonista di un confronto con Gabriel Garko (che ha praticamente fatto coming out in diretta parlando con lei). Cosa svelerà nella puntata del 5 ottobre? Per saperlo bisognerà attendere la messa in onda dell’attesissimo episodio.