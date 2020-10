Alba Parietti ha scritto un toccante post per Mirko Toller, un ragazzo affetto da SMA improvvisamente scomparso.

Alba Parietti ha dedicato un suo tragico post alla scomparsa di Mirko, un ragazzo affetto da SMA (l’atrofia muscolare spinale). La storia di Mirko ha commosso moltissime persone e la Parietti ha voluto spendere alcune parole per dirgli addio.

Alba Parietti: il tragico lutto

Così come molte altre persone via social, Alba Parietti ha dedicato un commovente e intenso messaggio a Mirko, un ragazzo da tempo affetto da atrofia muscolare spinale la cui storia ha commosso il popolo del web. “Mirko abbiamo davvero bisogno di ripensare e pensare sempre al tuo sorriso. Per capire come siamo piccoli davanti alle nostre stupide arrabbiature, come siamo piccoli davanti alle cose che hanno peso , al valore della vita , al valore che non sappiamo dare a serenità e salute”, ha scritto la showgirl, il cui post è stato ben presto riempito dai commenti d’affetto e solidarietà da parte di fan, amici e colleghi.

Mirko Toller – questo il nome del ragazzo – era stato protagonista di uno spot insieme a Checco Zalone nel 2016. Anche il comico pugliese ha dedicato al ragazzo un suo commosso messaggio d’addio.

“Ciao grande Mirko. Se puoi, da lassù, continua a mandarci il tuo sorriso, perché ne abbiamo ancora bisogno”, ha scritto Zalone nel suo post, e come lui tantissimi altri si sono uniti al cordoglio per la scomparsa di Mirko via social.