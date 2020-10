Alessandra Mussolini è stata ricoverata in ospedale a seguito di una brutta caduta occorsa mentre svolgeva le prove per Ballando con le stelle.

Ricovero in ospedale per Alessandra Mussolini, che stando ad un’indiscrezione diffusa da Dagospia nel pomeriggio del 5 ottobre è stata vittima di una brutta caduta mentre svolgeva le prove per la prossima puntata del programma televisivo Ballando con le stelle.

Secondo quanto si legge sulla testata di Roberto D’Agostino, l’ex parlamentare sarebbe caduta rovinosamente al suolo sbattendo il volto sul pavimento e rendendo necessario il trasporto in ospedale dov’è attualmente sottoposta a degli accertamenti.