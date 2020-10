Belen guadagna di più coi social o con la tv? La risposta

Belen Rodriguez ha svelato quali sarebbero i suoi incassi maggiori tra quelli ottenuti coi social o con la televisione.

Senza ombra di dubbio Belen Rodriguez è una delle showgirl più apprezzate d’Italia e oltre al pubblico conquistato nel corso degli anni attraverso il piccolo schermo, oggi la showgirl è un affermato volto anche sui social. Ma a quanto ammontano i suoi guadagni?

Belen Rodriguez: i guadagni

Con i suoi 9 milioni e 700 mila followers su Instagram, Belen Rodriguez è ormai un’affermata celebrità sui social. La showgirl argentina negli ultimi anni è diventata anche padrona di casa di Tu sì que vales, show che senza dubbio è riuscito a spalancarle le porte nel cuore degli italiani. A svelare come guadagnerebbe di più – se con i social o con i programmi tv – è stata la stessa showgirl argentina, che ha dichiarato: “Il mio guadagno principale è la televisione.

Inutile nascondere che il digital è la nuova vetrina e bisogna accettare i cambiamenti. Ci lavoro e sinceramente anche quello per me è un grande guadagno considerando il seguito che ho”.

Senza dubbio dunque la tv e l’alta moda rappresentano per Belen la principale fonte di guadagno, ma per quanto riguarda invece i suoi canali social la showgirl è riuscita a stringere un rapporto sincero e intimo col pubblico che non vede l’ora di saperne di più su di lei.

Sui social Belen ha raccontato spesso anche la sua vita privata, dalla rottura con l’ex marito Stefano De Martino fino all’amore per il figlio Santiago. In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla bella showgirl, che oggi sembra aver ritrovato la serenità con l’hair stylist Antonino Spinalbese.