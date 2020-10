Belen Rodriguez ha recentemente colto l'occasione di replicare alle feroci critiche di Roberto Cavalli avvenute qualche tempo fa

I toni non sono certamente stati dei più encomiabili, sicuramente non quelli a cui Belen Rodriguez è da sempre abituata. Le pesanti critiche sono arrivate nella fattispecie da Roberto Cavalli, che ha amaramente commentato una foto su Instagram della showgirl argentina.

Il noto stilista fiorentino ha peraltro precisato come sia “la preferita dei camionisti e dei segaiol*”, scatenando ovviamente l’insofferenza dell’ex moglie di Stefano De Martino.

Belen replica con fastidio

Intervista di recente da un noto quotidiano nazionale, Belen ha così replicato per la prima volta al creatore di moda. “Non voglio fare polemiche […]. Spero che le persone a lui vicine si occupino della sua salute mentale, lo dico con rispetto”. La presentatrice di “Tu si que vales?” ha inoltre sottolineato come avere la fama tolga tanto alla propria privacy. “È stressante avere persone ogni giorno sotto casa tua. Non voglio lamentarmi, anche perché quando va tutto bene non pesa.

Ma quando vivi una separazione, la perdita di un familiare o un momento difficile è complicato”.

Alla fine della lunga chiacchierata, la Rodriguez ha però voluto lanciare uno sguardo bucolico al suo futuro. “Tra 20 anni mi vedo con più figli in una bella casa in campagna. Magari in mezzo alla natura, con tanta musica, vino e amore. Però scalza, senza tacchi”.