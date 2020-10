GF Vip, Dayane Mello dorme con gli slip trasparenti: è bufera

Con il suo fisico da urlo e le sue curve vertiginose Dayane Mello sta tenendo i telespettatori del GF Vip con il fiato sospeso. Uno degli ultimi siparietti bollenti messi in atto dalla modella nella casa del GF Vip non ha però trovato il favore del grande pubblico.

Dayane Mello ha scelto una posa piuttosto insolita per addormentarsi: con il lato b in bella mostra (coperto solo da degli striminziti slip trasparenti) Dayane Mello si è addormentata su un cuscino accanto a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini. Nonostante la modella abbia fatto sfoggio delle sue curve provocanti fin dal suo ingresso nel reality show, tra i fan del programma c’è chi ha trovato piuttosto sconveniente il suo modo di fare.

Sui social c’è chi ha accusato la Mello di non essere una brava madre (lei e Stefano Sala hanno avuto una figlia, Sofia) o di tentare in tutti i modi di sedurre gli altri concorrenti e il pubblico televisivo facendo sfoggio unicamente della propria bellezza.

Ditemi se per voi è normale dormire così … in televisione 1 e 2 in una stanza dove ci sono gli altri uomini.. e in più dividi il letto con un uomo che non è il tuo compagno… ah ma forse è la mia mente che è volgare sicuramente #GFVIP pic.twitter.com/jZH3FLSza6

— ho fatto la cattolica 💃💃 (@Geisha40558567) October 4, 2020