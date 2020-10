Elisabetta Canalis e il suo nuovo scatto infiamma il web.

Nelle ultime settimane, Elisabetta Canalis, è tornata ad essere sotto l’occhio attento del web e del gossip, a causa di uno scatto fotografico. La modella ed ex velina di Striscia la Notizia, era stata accusata di aver posato in modo troppo provocante, in un video in cui sponsorizzava un costume da bagno.

Più nel dettaglio, la showgirl, prima appare avvolta in un asciugamano per poi passare ad un body di pizzo nero. In modo inconsapevole, però, la lingerie si è sposata e si è lasciato intravedere qualcosa di troppo. Di qui il clamore sui social. La Canalis, però, è subito intervenuta a placare gli animi. “La tengo come tutte”, ha dichiarato.

Visualizza questo post su Instagram 🌊 Un post condiviso da Elisabetta Canalis (@littlecrumb_) in data: 3 Ott 2020 alle ore 12:50 PDT

Gli scatti di Elisabetta Canalis

Dopo che il clamore mediatico sembra essersi ormai calmato, Elisabetta Canalis è tornata alla sua normale quotidianità. In modo sereno, infatti, continua ad usare i suoi profili social ufficiali per comunicare con i suoi seguaci e tenerli aggiornarti , con alcuni scatti, sulla sua quotidianità. Proprio nelle ultime ore, la Canalis è tornata anche a pubblicare qualche foto. Come quella in cui è ritratta con un costume a pezzo unico che esalta le sue forme straordinarie e il fisico scultoreo.

Insomma, nonostante siano ormai passati diversi anni da quando Elisabetta, insieme alla sua collega e d ex amica Maddalena Corvaglia, ha cavalcato il bancone del tg satirico di Canale 5, è sempre sulla cresta dell’onda, pronta a far discutere per ogni suo gesto. Intanto, anche l’ultimo scatto ha subito fatto incetta di like e commenti positivi.