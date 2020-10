Per il Gf Vip 5, Elisabetta Gregoraci non ha badato a spese: oltre agli abiti supergriffati, la showgirl sfoggia infatti preziosissimi gioielli

Dopo un lungo corteggiamento, anche Elisabetta Gregoraci è finalmente entrata nella casa del Grande Fratello Vip. Tra le celebrities più attese di sempre, la showgirl calabrese è senza dubbio una delle protagoniste di questa quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini.

L’ex moglie di Flavio Briatore sta del resto facendo chiacchierare mezza Italia per via della particolare amicizia con Pierpaolo Pretelli, nonché per le sue accese dichiarazioni nei riguardi del al suo ex.

Elisabetta Gregoraci: lo sfoggio di preziosi

Ad ogni modo pare proprio che per partecipare al programma di Canale 5 la conduttrice non abbia badato a spese. Dopo una serie di look con capi supergriffati e impeccabili, ecco che ora in molti hanno notato anche i gioielli abbinati proprio ai preziosi outfit.

Si tratta nella fattispecie di creazioni luccicanti e vistose quasi tutte firmate da marchi di alta gioielleria italiana e straniera. Al polso, per esempio, vediamo la Gregoraci indossare quasi sempre gli stessi bracciali rigidi. Tra essi ne spiccano in particolare due in oro bianco e diamanti, su cui sono impressi il suo nome e quello del figlio Nathan Falco.

Si tratta di gioielli appositamente creati per Elisabetta, dei quali non si conosce esattamente il prezzo.

Tuttavia il bracciale rigido con spike in oro bianco e diamanti di Anita Ko costa oltre 14.000 euro, mentre quello della linea Love di Cartier ne vale circa 7.000. A questi la presentatrice abbina anche un altro Love Bracelet di Cartier in oro bianco con quattro diamanti, che costa la bellezza di 11.500 euro. Infine il bracciale più prezioso di tutti della Gregoraci, sempre firmato Cartier, è quello in oro bianco e ceramica nera con addirittura 204 diamanti, dal prezzo esorbitante di 46.o00 euro e rotti! A essi vanno poi aggiunti i molti anelli, che portano a un ammontare di oltre 120.000 mila euro di gioielli indossati con nonchalance da Elisabetta Gregoraci al Grande Fratello Vip 5.