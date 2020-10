Ferruccio Lamborghini Jr in ospedale dopo il matrimonio di Elettra

Ferruccio Lamborghini Jr, fratello di Elettra Lamborghini, è stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore.

Una brutta disavventura ha visto protagonista Ferruccio Lamborghini Jr. Dopo aver preso parte al matrimonio della sorella Elettra Lamborghini, Ferruccio si è reso conto di avere dei problemi a respirare ed è stato ben presto ricoverato in ospedale. A seguire è stato lui stesso a svelare ai suoi followers via social di non aver contratto il Coronavirus, bensì di esser stato colpito da uno pneumotorace. Un suo polmone sarebbe stato al collasso per giorni prima che lui se ne rendesse conto, e dunque il ricovero è stato immediato.

“Non sono qui per il Covid-19, così non creo del panico. Ho solo avuto un PNX (pneumotorace con polmone destro collassato totalmente) per sei giorni e l’ho capito solo ieri nella mattinata. Ora però respiro e posso essere felice”, ha fatto sapere attraverso i suoi canali social Ferruccio Lamborghini Jr. Si tratta di un’altra brutta notizia per Elettra Lamborghini, che proprio in queste ore è stata colpita dalla tragica scomparsa del suo adorato cavallo, Lolita, malauguratamente deceduta dopo un intervento per una colica.

L’ereditiera ha scritto un lungo post via social al cavallo, a cui era legata fin dall’adolescenza.