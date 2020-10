Share in calo per i programmi di Barbara D'Urso: Francesca Fialdini la batte per la quarta volta consecutiva.

A quanto pare già per la quarta domenica consecutiva gli ascolti dei programmi tv di Barbara D’Urso sarebbero in netto calo rispetto a Da noi… a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini.

Barbara D’Urso: gli ascolti in calo

Gli ascolti televisivi di Barbara D’Urso sono in netto calo rispetto ai numeri ottenuti da Francesca Fialdini con il suo Da noi… a ruota libera, programma tv in cui la conduttrice si occupa d’interviste e e racconti dei personaggi da lei ospiti. Domenica 4 ottobre i telespettatori che hanno seguito il suo show sono stati ben 1.963.000 telespettatori (ovvero il 13.50% di share) contro i 1.766.000 spettatori (e il 12.27% di share) ottenuti dalla D’Urso.

Nonostante gli ascolti di Live-Non è la d’Urso e Domenica Live siano in netto calo rispetto agli anni passati, Pomeriggio 5 continua a primeggiare su La vita in diretta. La conduttrice non manca come sempre di ringraziare il suo pubblico (anche attraverso i social) sottolineando gli ascolti ottenuti durante i suoi programmi della domenica.

Al momento la conduttrice si trova a dover fare i conti contro un’agguerrita concorrenza: oltre alle fiction di Rai Uno (come L’Allieva, la fortunata fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale), ha ripreso l’abituale programmazione di Che tempo che fa e Non è l’Arena, di Massimo Giletti. La Carmelita Nazionale riuscirà a risollevare i propri numeri in fatto di share?