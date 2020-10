Alcune feroci parole di Tommaso Zorzi contro Franceska Pepe hanno sollevato un nuovo polverone sui social: i dettagli della vicenda

Tommaso Zorzi è senza dubbio uno dei maggiori protagonisti del Grande Fratello Vip 5, “nel bene e nel male”. Giovane influencer con moltissimi follower, è sicuramente una persona genuina e senza peli sulla lingua, oltre che naturalmente dotato di grande intelligenza e autoironia.

Tuttavia è anche oggetto di diverse antipatie proprio per questo suo carattere particolare, che spesso lo ha portato a scontrasi con un altra Vip tutto Pepe, alias Franceska con la K.

Zorzi attacca di nuovo la Pepe

Il nuovo screzio tra le due celebrities ha avuto inizio quando la modella ha preso una fetta di torta giudicata da Zorzi troppo grande rispetto a quelle degli altri inquilini. Il dolce, peraltro, era stato preparato dallo stesso gieffino, che si è così sentito in dovere di stuzzicare la ragazza.

Invece di complimentarsi con il coinquilino, Franceska Pepe ha tuttavia replicato seraficamente, senza cadere nella trappola “provocatoria”. Ecco così che Tommaso ha iniziato a inveire contro di lei, pronunciando però una frase che è stata subito presa di mira soprattutto sui social.

“Adesso le prendo le gambe e lavo per terra con i suoi capelli“, ha infatti detto l’influencer. Accompagnando poi tali parole con espressioni decisamente poco carine ed educate.

Online il pubblico si è dunque immediatamente diviso: da una parte c’è chi non tollera più le intemperanze di Tommaso Zorzi, dall’altra chi invece lo difende a spada tratta. Ricordiamo che solo pochi giorni fa lo stesso blogger si era reso protagonista di uno scivolone sull’outing di Gabriel Garko. Inoltre aveva inveito contro Lorella Cuccarini per via della posizione della ballerina su alcune tematiche legate al mondo LGBT.