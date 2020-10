GF Vip, Adua Del Vesco: “Qui sei la persona più importante per me”

Tra Dayane Mello e Adua Del Vesco è nata un'amicizia al GF Vip: le due si sono confessate i loro sentimenti.

Nella casa del Grande Fratello Vip è sbocciata una splendida amicizia tra Dayane Mello e Adua Del Vesco, e ora che l’attrice potrebbe essere eliminata dal reality show la modella ci ha tenuto a farglielo sapere.

Dayane Mello e Adua Del Vesco: l’amicizia

Nonostante le differenze caratteriali Dayane Mello e Adua Del Vesco sono diventate buone amiche al GF Vip, e le due sono convinte che la loro amicizia durerà anche una volta in cui entrambe siano uscite dal reality show. Difronte all’eventualità che Adua Del Vesco lasci il programma nelle prossime ore, Dayane Mello si è detta triste di non poterla più avere accanto e ha confessato all’amica il suo affetto per lei.

“Ti ho visto soffrire, sono rimasta male”, ha detto Dayane ad Adua, che ha prontamente risposto: “Qui dentro sei la persona più importante per me”.

Adua Del Vesco ha promesso che farà delle importanti rivelazioni nella puntata del 5 ottobre al Grande Fratello Vip, e in tanti si chiedono se la giovane attrice sarà la prossima a lasciare il programma. Anche Dayane Mello al momento è al centro di un’accesa bufera: il suo ex compagno, Stefano Sala, si è scagliato contro di lei insieme alla sua attuale moglie, Dasha Dereviankina, definendola una madre assente.

Dayane verrà messa al corrente della replica del modello nei suoi confronti? Inizialmente sembrava che tra i due i rapporti fossero pacifici, e che entrambi avessero mantenuto buoni rapporti per il bene della loro bambina, Sofia.