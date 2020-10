GF Vip, la lettera di Flavio Briatore per Elisabetta Gregoraci

Alfonso Signorini ha mostrato ad Elisabetta Gregoraci una lettera scritta per lei da Flavio Briatore.

Nel corso della settimana puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato ad Elisabetta Gregoraci una lettera scritta per lei da parte dell’ex marito Flavio Briatore. Ecco cosa è successo.

Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore

Nella precedente puntata del Grande Fratello Vip il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato ad Elisabetta Gregoraci alcune dichiarazioni rilasciate al Fatto Quotidiano dall’ex marito Flavio Briatore. Parole che hanno un po’ scosso la Gregoraci che nel corso della settimana puntata ha assistito ad una bellissima sorpresa. “Cara Eli, inizio col dire che fin dal principio ero contento della tua partecipazione al Grande Fratello“, inizia così la lettera scritta da parte di Flavio Briatore e rivolta alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci.

Per poi aggiungere: “Alcune tue affermazioni mi hanno inevitabilmente fatto molto male ma sarà opportuno parlarne in privato come abbiamo sempre fatto… Facciamo vivere i momenti felici che abbiamo vissuto. E sappi che l’intervista che ho rilasciato non era solo quei tre punti che ti hanno letto, c’erano anche belle parole per te. Insieme abbiamo realizzato quel sogno di figlio che abbiamo, Nathan Falco, che ti guarda da casa.

Ti auguro di essere felice, ti voglio bene, continuerò a volertene”.