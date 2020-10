Maria Teresa Ruta ha manifestato l'intenzione di lasciare il gioco per il bene della figlia: la conduttrice lascerà davvero la Casa del Gf Vip 5?

Al Grande Fratello Vip 5, lo abbiamo visto tutti, a sollevare gli animi della casa ci pensa Maria Teresa Ruta. Entrata nel reality in coppia con la figlia maggiore Guenda, ha mostrato un carattere davvero divertente e molto apprezzato dal pubblico.

Negli ultimi giorni, ad ogni modo, la presentatrice sembra essere caduta nello sconforto, palesando più volte il desiderio di abbandonare il reality.

Maria Teresa abbandonerà la casa?

Ricca di avvincenti e imprevisti colpi di scena, questa quinta edizione ha già visto l’abbandono di Flavia Vento, nonché l’espulsione forzata di Fausto Leali e Denis Dosio.

Dal canto suo, Maria Teresa Ruta, ora “separata” da Guenda all’interno del gioco, di recente si è resa vittima del malessere generato delle nomination subite dalla figlia a causa dal suo comportamento con gli altri concorrenti. Per tale motivo, la bionda soubrette avrebbe pensato alla possibilità di lasciare la casa per il bene della figlia.

In un momento di sconforto, la Ruta ha persino confessato apertamente questo suo pensiero. Parlando nel dettaglio con Stefania Orlando e Matilde Brandi, ha mostrando di fatto l’insofferenza avvertita, in merito alla quale le due concorrenti hanno cercato di riportarla alla ragione. Quale sarà dunque la decisione di Maria Teresa Ruta? Non resta che attendere la prossima puntata del reality show di Canale 5 per scoprire cosa accadrà.