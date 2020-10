Protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. Ecco cosa è successo.

Nel corso della settima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha iniziato la puntata parlando di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice nel corso della settimana ha parlato di una verità nascosta, con Morra che ha confermato che in realtà tra i due non vi è stata mai nessuna relazione.

Adua Del Vesco e Massimiliano Morra

Protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno confessato che in realtà i due non sono mai stati fidanzati. Nel corso della settimana l’attrice aveva parlato di una verità nascosta e in serata Morra ha sottolineato come i due non siano mai stati sentimentalmente legati. “La storia tra me e Adua non c’è mai stata”, ha infatti affermato l’attore.

Dal suo canto Adua Del Vesco, nel corso di un video che la ritrae in confessionale ha dichiarato: “Ho accettato dei compromessi. Vivere nella menzogna per tutelare gli altri. Sono stata usata, il prezzo da pagare è stato la mia non felicità”.