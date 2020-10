Protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi. Ecco cosa è successo.

Nel corso della settima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, il conduttore Alfonso Signorini ha iniziato la puntata parlando di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. L’attrice nel corso della settimana ha parlato di una verità nascosta, con Tommaso Zorzi che è intervenuto sull’argomento, affermando quanto rivelato dall’attrice in albergo.

Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi

La settimana scorsa Adua Del Vesco si è confidata con Matilde Brandi e Dayane Mello, parlando della presunta omosessualità di Massimiliano. Nel corso della puntata andata in onda venerdì ha smentito di aver detto ciò, con Tommaso Zorzi che una volta entrato in confessionale ha, a sua volta, smentito l’attrice. L’influencer, infatti, ha confessato che Adua in albergo, prima di entrare nella casa più spiata d’Italia, gli avrebbe confessato la presunta omosessualità di Morra.

Ebbene, nel corso della settimana puntata del Grande Fratello Vip si è tornati a parlare di tale argomento, con Adua Del Vesco e Tommaso Zorzi che si sono resi protagonisti di un piccolo diverbio.

Tommaso Zorzi ha affermato: “È una cosa talmente personale e privata che non si fa. Non l’avrei accettato nemmeno da mia madre.

L’ho detta in confessionale perché era già stata svelata. Non avrei motivo di mentire su una cosa del genere. È una forma di violenza, perché stai tirando fuori una cosa che è mia”. Adua, dal suo canto, ha negato di conoscere l’influencer affermando: “In albergo, come potranno confermare tutti, non potevamo vederci (e possono confermarlo tutti). Abbiamo solo scambiato dei messaggi su Instagram dove parlavamo d’altro, di una maschera e del balsamo.

Io non ti ho detto nulla”.

Tommaso Zorzi ha quindi continuato a ribadire di avere le prove per poterla sbugiardare: “Chiedo alla persona che mi gestisce Instagram di aprire la chat che ho scambiato con lei e pubblicare le prove. Gli ho pure detto di aprire la porta per conoscerci”. Un messaggio prontamente ascoltato dallo staff che gestisce l’account social dell’influencer che ha pubblicato una story su Instagram con la presunta chat tra Zorzi e Adua Del Vesco.

Uno screenshot con il seguente commento: “La verità si dica”.