Sta facendo discutere la protesta inscenata da Tommaso Zorzi, che ha oltrepassato la porta rossa del Gf Vip nel tentativo di ottenere dei medicinali.

Ha suscitato svariate polemiche il gesto di cui si è reso protagonista Tommaso Zorzi all’interno della casa del Gf Vip. Il rampollo milanese ha infatti varcato la porta rossa, arrivando a pochi centimetri dalla vera porta d’uscita del programma e rischiando in questo modo di essere sanzionato dagli autori della trasmissione.

Il motivo della protesta di Zorzi è però ben più concreto e risiede nella mancata consegna di alcuni medicinali proprio da parte degli stessi autori.

Tommaso Zorzi varca la porta rossa

Secondo quanto appreso dalle parole dello stesso Zorzi e dai commenti che in queste ore stanno uscendo sui social, Zorzi avrebbe urgente bisogno dei medicinali che usa per curare le sue emorroidi e che tuttavia non gli sono ancora stati consegnati da parte dei responsabili della trasmissione.

Visualizza questo post su Instagram TOMMASO APRE LA PORTA ROSSA 🚨 #gfvip Un post condiviso da ANCHE OGGI COSÌ (@ancheoggicosi) in data: 5 Ott 2020 alle ore 10:05 PDT

Durante la notte tra il 4 e il 5 ottobre infatti, il giovane si è alzato in presa a dolori lancinanti, dovuti probabilmente alle succitate emorroidi. Nel pomeriggio seguente, Zorzi ha dunque oltrepassato la porta rossa rimanendo per alcuni minuti nel limbo, al fine di proteste contro gli autori del programma che lo stavano sottoponendo a suo dire a un: “dolore gratuito”.

Discutento con Francesco Oppini, che cercava di riportarlo all’interno della casa, Zorzi ha dichiarato: “Mi sta facendo un dolore della Madonna.

[…] Sono tre giorni che gli chiedo ‘cambiami la crema, dammi le robe’ cioè io ho un dolore gratuito. […] Così almeno capiscono che faccio sul serio, io ti giuro che me ne vado”.