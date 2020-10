Giulia De Lellis si è detta affranta per gli inestetismi della pelle, contro cui ogni cura sembrerebbe fallire.

Giulia De Lellis sta combattendo da tempo contro una grave forma di acne e attraverso i social non ha mai smesso di raccontare ai fan i suoi progressi o i suoi problemi con questa malattia della pelle.

Giulia De Lellis disperata per l’acne

Sui social Giulia De Lellis ha ottenuto numerosi consensi dopo che ha mostrato apertamente la sua acne, e nel corso del tempo la famosa influencer non ha mai smesso di aggiornare i fan sulle sue condizioni, parlando dell’importanza di accettarsi e di cercare di prendersi cura di se stessi. Purtroppo da qualche settimana a questa parte la malattia della pelle non darebbe pace all’influencer, che sui social non ha mancato di confessare: “Questa mattina mi sono svegliata peggio del solito.

Mi sento un po’ giù di morale perché ogni cura sembra fallire… prima o poi so che troverò la soluzione. Oggi però faccio fatica a guardarmi allo specchio così”, ha dichiarato a proposito del grave inestetismo, ma a seguire ha dichiarato di non volersi dare per vinta:

“E allora non mi trucco. Non mi guardo. Ed esco di casa ben vestita e profumata. Se la nostra pelle non è il nostro punto di forza valorizzeremo altro.” Sui social in tanti hanno manifestato la loro ammirazione all’influencer per come ha deciso di affrontare l’acne, una malattia che del resto è molto comune.

Anche Aurora Ramazzotti si è mostrata via social al naturale, senza preoccuparsi di nascondere l’acne sul viso. Il suo post ha rapidamente fatto il giro del web ottenendo centinaia di commenti positivi per il suo coraggio e il suo desiderio di essere sempre se stessa.